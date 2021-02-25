За минувшие 24 часа в столице зафиксировали 652 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 136 328 инфицированных COVID-19. 92 841 человек преодолел болезнь (343 - за минувшие сутки), еще 2620 киевлян умерли (18 - за минувшие сутки). При этом было принято решение госпитализировать 126 заболевших.

Отмечается, что среди заболевших:

347 женщин в возрасте от 18 до 86 лет;

278 мужчин, возрастом от 20 до 92 лет;

27 детей - от 1 до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находятся в Дарницком районе (124 человека), Днепровском районе (97 случаев) и Деснянском районе (93 пациента).

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зафиксировали 8 147 новых случаев коронавирусной болезни. Сделано 36 670 ПЦР-тестов, 22 760 ИФА-тестов и 27 496 экспресс-тестов на антиген.

Кроме того, вакцинация от коронавируса началась в Киеве 25 февраля 2021 года. Первым прививку получил заведующий больницы Алексей Куценко, который рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

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