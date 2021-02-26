Развалив экономику и уничтожив промышленность, власть обрекла миллионы людей на трудовую миграцию. Такое положение дел необходимо срочно менять. Нужна государственная поддержка предприятий, в которых используется высокий научный потенциал и передовые технологии, способные конкурировать на мировом рынке. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время встречи с работниками завода "Коммунар" на Харьковщине.

"Власть самоустранилась от государственной поддержки промышленности. Принятый госбюджет-2021 с практически нулевой поддержкой наших промышленных производителей – иллюстрация истинного отношения нынешней власти к отечественному индустриальному потенциалу и возможностям. В январе нынешнего года промпроизводство возобновило падение, сократившись на 4% по сравнению с январем 2020. Кризис продолжается в машиностроении, судостроении. Практически разрушена авиакосмическая отрасль", – заявил парламентарий.

Политик подчеркнул, что для "Оппозиционной платформы - За жизнь" усиление промышленного потенциала страны – один из главных приоритетов партии.

"Каждая высокотехнологичная отрасль создает дополнительные рабочие места в нескольких смежных отраслях. А это – снижение уровня безработицы, улучшение благосостояния людей, снижение социальной напряженности. Мы не видим, чтобы это правительство было способно принимать адекватные решения в этих направлениях, хотя мы неоднократно обращали и будем обращать на это внимание", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров также отметил, что каждый законопроект ОП-ЗЖ по защите и поддержке отечественной промышленности основан на понимании работы целых отраслей, анализе их проблем и перспектив развития.

"Бездарная политика нынешней власти привела к развалу экономики и планомерному уничтожению промышленности. Мы против того, чтобы Украина превращалась в поставщика дешевой рабочей силы в европейские страны. В стране еще есть потенциал для развития, и мы знаем, как возродить экономику и вернуть стране авторитет и способность конкурировать на внешних рынках", – подытожил Юрий Бойко.