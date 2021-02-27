На 79-м году жизни, 27 февраля, в Финляндии скончался легендарный чемпион мира по ралли Ханну Миккола. О смерти гонщика сообщил его сын Веса Миккола на своей странице в Twitter.

We lost my father Hannu to cancer this weekend. Most knew him as a rallying great who ushered in the golden years of the sport. To me he was dad - and an incredible one at that. Always supportive, loving and genuine. Also a loving grandfather to my two boys. Rest In Peace Dad ❤️ pic.twitter.com/xL3L21E5Qz — Vesa Mikkola (@wazu33) February 27, 2021

При этом Веса Миккола уточнил, что несмотря на то, что многие знали покойного как величайшего раллиста, для него он был замечательным, всегда поддерживающим, любящим и искренним отцом.

Он также был любимым дедушкой для двух моих сыновей. Покойся с миром, отец

Стоит отметить, что Ханну Миккола стал чемпионом мира по авторалли (WRC) в 1983 году. В общей сложности он одержал 18 побед в 123 этапах ралли, а также по три раза занимал второе и третье места по итогам сезона.

Семь триумфов Миккола установил во время выступления в ралли "1000 озер" на его финской родине.

Напомним, 22 февраля умер знаменитый путешественник из Польши Александр Доба. Смерть 74-летнего спортсмена-экстремала наступила во время покорения Килиманджаро - самой высокой горы в Африке.

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