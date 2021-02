На 79-м году жизни, 27 февраля, в Финляндии скончался легендарный чемпион мира по ралли Ханну Миккола. О смерти гонщика сообщил его сын Веса Миккола на своей странице в Twitter.

We lost my father Hannu to cancer this weekend. Most knew him as a rallying great who ushered in the golden years of the sport. To me he was dad - and an incredible one at that. Always supportive, loving and genuine. Also a loving grandfather to my two boys. Rest In Peace Dad ❤️ pic.twitter.com/xL3L21E5Qz