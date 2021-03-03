В среду, 3 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США и Евросоюза вмешательством в дела стран. Об этом сообщает ТАСС.

Любые подобные ограничения мы считаем абсолютно неприемлемыми. Ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям... Они являются не чем иным, как вмешательством во внутренние дела России..

Так, в России считают, что новые санкции против граждан дублируют ограничения, установленные для них российским законодательством.

Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены так называемые санкции, ограничения скорее, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами.

"Россия не собирается прерывать контакты с ЕС и США по линии правоохранительных ведомств. Москва подготовит ответ на санкции", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что 2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.

"Подробности" сообщали, что отбывать наказание оппозиционер будет в исправительной колонии во Владимирской области.