Київський національний університет імені Тараса Шевченко опинився перед вибором: рух вперед чи вдоволення досягнутим. На думку голови Наглядової Ради КНУ, колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина, нові завдання потребують обрати прорив до нової якості свого існування. Про це політик і науковець написав у статті для "Голосу України".

Володимир Литвин налогосив, що сучасна місія КНУ імені Шевченка полягає в забезпеченні формування в Україні нового класу, зайнятого переважно виробництвом знань, та підготовці лідерів, спроможних на прогресивні суспільні звершення, реалізацію українського проекту в загальному контексті цивілізаційного поступу.

Також, згідно з його баченням, університет має бути форпостом духовних, світоглядних національних засад, універсальних людських прав та свобод, критеріїв людськості як стратегічного ресурсу повноцінного розвитку України і виконувати роль центру незалежної суспільної думки, духовно-морального авторитету суспільства.

Голова Наглядової Ради вважає, що КНУ має усі необхідні передумови для того, щоб у найближчі 5-10 років набути статусу освітньо-наукового та культурно-духовного центру світового масштабу.

Обов’язковою передумовою на цьому шляху він вважає утвердження у ньому реальної автономії в усіх сферах діяльності, зокрема – самостійного встановлення індивідуальних умов прийому з правом першого відбору талановитої молоді, нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів доктора філософії та доктора наук, визначення змісту навчального процесу без участі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, права на дипломи власного зразка.

Також Володимир Литвин упевнений, що парламент має прийняти спеціальний закон про КНУ та програму його розвитку і відновити у необхідних обсягах фінансування університету окремим рядком держбюджету.

"Прийняття такого акту передбачено Указом Президента України "Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка" від 5 травня 2008 року", – наголосив голова Наглядової Ради університету.