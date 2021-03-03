Десятки журналистов незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK и "Перший Незалежний", а также сотни активистов, провели акцию протеста под стенами Мариинского дворца в центре столицы. Они пытались передать обращение председателю Евросовета Шарлю Мишелю относительно незаконных действий власти. Журналисты и активисты держат в руках плакаты с призывами прислушиваться к ним. У некоторых заклеен рот скотчем, как знак того, что в Украине идет борьба со свободой слова.

Корреспондент "Первого Незалежного" Диана Дудченко напомнила, что вчера журналисты и активисты проводили такое же акцию под стенами представительства Евросовета, однако им не удалось передать письмо Шарлю Мишелю.

"Мы, с нашими коллегами, тоже сотрудниками трех незаконно закрытых каналов, и уже, собственно, соучредителями нового, "Першого Незалежного" телеканала, который тоже закрыли после часа вещания - мы пришли сегодня в Мариинский дворец в надежде, в надежде, что все же нам удастся передать письмо с нашими требованиями президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Хочу сказать, что мы уже неоднократно пытались это сделать, отправляли письмо и по электронной почте, и пытались сделать это вчера, однако, нам это не удалось. Сейчас нас также не пускают поближе к Мариинскому дворцу, потому что весь периметр вокруг него окружен, здесь много правоохранителей, очень много. И хочу отметить, что не впустили даже тех людей, тех активистов, которые хотели сегодня просто пройти и поддержать нас в борьбе за право работать независимо, в борьбе за право, за свободу слова", - подчеркнула Дудченко.

Отметим, что поддержать журналистов и активистов пришли ряд народных депутатов из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в частности, Нестор Шуфрич и Илья Кива.

Напомним, журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю с просьбой о встрече в связи с незаконным закрытием трех оппозиционных телеканалов в Украине.

Соответствующее письмо сотрудники СМИ направили пресс-секретарю председателя Евросовета Баренде Лейтсо.

"Мы, журналисты независимых телевизионных каналов NEWSONE и ZIK, просим о встрече с Его Превосходительством господином Президентом Шарлем Мишелем во время его предстоящего визита в Украину. Грубо нарушив основные принципы верховенства права, украинские власти запретили трансляцию этих трех ведущих телевизионных станций - решение, которое получает все сильнее осуждается со стороны уважаемых международных правозащитных организаций. Для нас будет честью и радостью встретиться с Президентом Мишелем, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу вопиющего нападения на свободу прессы в Украине", - говорится в тексте письма.

По словам журналистов, "доброжелательное общение президента Мишеля с пострадавшими журналистами продемонстрировало бы последовательность поддержки ЕС в защите прав и свобод человека".

Кроме того, 2 марта более 1 000 человек пришли под представительство Евросоюза в Украине, чтобы обратить внимание Европы на незаконные действия украинских властей в отношении трех телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK.

Кроме украинцев, которым небезразлична судьба свободы слова в Украине, в центр Киева на улицу Владимирскую пришли также народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" - Илья Кива, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Антонина Славицкая, Олег Волошин, Александр Колтунович, Михаил Макаренко. Вместе с ними возле представительства ЕС находились и журналисты трех незаконно закрытых телеканалов NEWSONE, 112 Украина, ZIK.

Журналисты просили о встрече президента Европейского Совета Шарля Мишея, который как раз находится в Украине с официальным визитом. Сотрудники NEWSONE, 112 Украина, ZIK Диана Панченко, Ростислав Сухачев, Юлия Колтак и Богдан Аминов намеревались обратиться к нему с письмом, где подробно рассказывается о цензуре в стране и наступлении на свободу слова.