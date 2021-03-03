Глава Госпогранслужбы Украины вакцинировался от COVID-19 [ Редактировать ]
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко получил первую прививку от COVID-19. Он вакцинировался в 59-м военном мобильном госпитале в Северодонецке во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Дейнеко отметил, что как руководитель пограничного ведомства хочет собственным примером показать, что вакцинироваться - необходимо.
"Хочу, чтобы подчиненные понимали, что я буду первым среди пограничников. Когда есть сомнения или колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничники увидят, что в этом нет ничего страшного", - заявил он.
При этом Дейнеко добавил, что сам еще не болел коронавирусом. Поэтому для него, как и для остальных людей, получить вакцину означает не заболеть.
Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.
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