Экс-министра транспорта Рудьковского задержали в "Борисполе" [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Бывший министр транспорта и связи (2006-2007) и депутат Верховной Рады IV, V, VII созывов Николай Рудьковский вернулся в Украину и был задержан в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Экс-министру вручили подозрение в похищении руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от партии "Слуга народа".
Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что вернулся в Украину и поздравил маму с днем рождения.
Напомним, что глава правления ЗАО "Нефтегаздобыча" Олег Семинский был похищен в феврале 2012 года. 3 года его пытали и избивали, требуя отдать несуществующий долг в размере $200 млн.
В конце февраля 2021 года прокуратура сообщила о подозрении пятерым лицам, которых подозревают в преступлении. Николая Рудьковского называют заказчиком и организатором похищения. Наложен арест на 25% акций компании "Нефтегаздобыча", которые принадлежат Рудьковскому.
В мае 2016 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Рудьковского, а осенью 2018 года полиция Москвы его задержала. По версии следствия, в июне 2014 года он бросил камень в посольство России в Киеве. В декабре 2019 года экс-министра осудили на два года колонии.
Ранее сообщалось, что олигарха Григоришина заочно приговорили в России к колонии.
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