На Донбасі поранило українського військового [ Редактировать ]
Одного українського військового поранили російські найманці на Донбасі. Про це повідомило командування Північ. Армієць отримав поранення неподалік Причепилівки, там російсько-окупаційні війська застосували підствольний гранатомет і стрілецьку зброю.
Стан захисника - задовільний. У штабі повідомили про три обстріли українських позицій минулої доби. З гранатометів різних систем найманці били поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
А також неподалік Водяного на Донеччині. Неспокійно було і поблизу Кам'янки, там ворог застосував стрілецьку зброю.
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