В Киеве введут ужесточенные карантинные ограничения из-за коронавируса [ Редактировать ]
Столица Украины рискует отправиться в "оранжевую зону" карантина в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Олег Рубан.
По его словам, решение о включении столицы в "оранжевую зону" карантина будет приниматься государственной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Есть все перспективы для попадания города Киева в "оранжевую" зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого.
Читайте также, в Житомирской области вступают в силу ограничения "красной зоны". Таким образом, в этом регионе, а также Ивано-Франковской и Черновицкой областях наивысший уровень эпидемиологической опасности.
Кроме того, в Украине за минувшие сутки выявили 10 057 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Важно, что это количество гораздо больше вчерашнего показателя. Об этом сообщается в статистике МОЗ.
Ранее мы писали, что , на вакцинацию от коронавируса в Украине записались 100 тысяч людей. Большинство записей на прививку было осуществлено с помощью мобильного приложения "Дія", еще 2,8 тысячи граждан - с помощью контакт-центра Минздрава.
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