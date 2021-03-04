В учреждении провели исследование предоставленных образцов и смогли определить геномы британского варианта/ фото: Iz.ru

В Ивано-Франковске зафиксировали первые 2 случая заболевания "британской" разновидностью коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины.

В учреждении провели исследование предоставленных образцов и смогли определить геномы британского варианта SARS-CoV-2 в двух из них.

Институт провел исследование, согласно которому удалось установить два случая нового британского штамма COVID-19 у жителей Ивано-Франковска.

Отмечается, что в Институте отметили, что данные об обнаружении новой разновидности вируса были переданы Всемирной организации здравоохранения и зафиксированы на мировой карте распространения COVID-19.

Ранее мы писали, что на территории Украины лабораторно подтвердили новый штамм коронавирусной инфекции, который напоминает известные "британский", "бразильский" и "южноафриканский" типы болезни. Такое открытие было сделано в Ивано-Франковске.

Кроме того, Минздрав планирует вакцинировать 80% населения от COVID-19 до конца 2021 года. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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