Мужчине поезд отрезал ноги на железнодорожном вокзале в Киеве [ Редактировать ]
Источник: Українські новини
В четверг, 4 марта, в Киеве на железнодорожном вокзале мужчине поездом отрезало ноги. Об этом сообщили "Вартові еспресо".
Мужчину в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи и отвезли в больницу. Пока неизвестно, что произошло - попытка самоубийства или несчастный случай. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента.
Полиция Киева сообщает, что инцидент произошел около 16:00. По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте.
Напомним, что на прошлой неделе в Одессе 13-летняя девочка оставила прощальную записку и бросилась под поезд.
Ранее "Продробости" писали, что в Украине продолжается волна подростковых суицидов. 4 марта в Одессе и на Закарпатье произошли очередные трагедии.
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