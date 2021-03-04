Кінець судової епопеї над пенсіонером. Черкаський суд звільнив шістдесяти шести річного Володимира Терещенка від кримінальної відповідальності за репост в інтернеті.

Про історію вчителя географії на пенсії ми вам раніше вже розповідали. Чоловік поділився у Фейсбуці постом невдоволення на дії влади. І ним зацікавилася СБУ, угледіли підбурювання до повалення державного устрою. Проти пенсіонера відкрили кримінальне провадження. Та суд злочину не побачив.