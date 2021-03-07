Скандальний випадок з українськими дипломатами не є системним для нашої країни. Про це в неділю ввечері, 7 березня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Я радий, що негідників в МЗС дуже мало, і такий випадок, який стався з цим золотовалютним автобусом, він є шокуючим для нас, це не є якась системна практика. Просто в систему проникли негідники й намагаються нею скористатися", - сказав міністр.

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Дмитро Кулеба наголосив, що МЗС не є системно корумпованим відомством.

"Але зараз ми побачили цей конкретний випадок, знайшли прогалину в нашому регулюванні й ми не просто покараємо тих, кого спіймали в цій історії (а їх уже, ми знаємо, що не двоє, а троє) - ми змінимо систему таким чином, щоб подібні випадки не могли повторюватися", - підкреслив він.

Глава відомства також висловив переконання, що "ми не можемо вичистити систему" саме тому, що подібні ганебні випадки приховуються і затираються.

Раніше повідомлялося, що українські дипломати намагалися вивезти до Польщі 16 кілограмів золота, 140 тисяч доларів і цигарки на півтора мільйона гривень.

Контрабандистів з дипломатичним імунітетом затримали на кордоні. Серед них - колишні співробітники нашого посольства у Польщі, син чинного аташе з консульських питань та працівник Держслужби спецзв'язку. Пасажирам "золотого буса" тепер загрожує кримінальна справа.