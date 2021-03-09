Аваков выразил слова благодарности Каминскому за помощь, которая была оказана пострадавшим украинцам/ фото: Depo.ua

По состоянию на 9 марта 2021 года в медицинских учреждениях Республики Польша находятся 24 гражданина Украины, которые пострадали в результате жуткого ДТП. Два человека все еще находятся в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский расскзал своему украинскому коллеге, что полиция совместно с прокуратурой ведут постоянную работу по расследованию и установлением окончательных причин аварии.

Отмечается, что Арсен Аваков выразил слова благодарности Каминскому за помощь, которая была оказана пострадавшим украинцам. К тому же, главы МВД двух стран обсудили сотрудничество, а также возможный обмен опытом, в частности тоем, который касается проведения аналогичных спасательных операций.

Ранее мы писали, что медики из польских городов Ярославля и Жешува отказывались предоставлять помощь гражданам Украины, которые попали в ДТП на автобусе. Такая вопиющая ситуация произошла в связи с тем, что пострадавшие украинцы не имели медицинской страховки.

Кроме того, в Польше прошло опознание жертв смертельного ДТП. Посол Украины в Люблине рассказал, что близкие пятого погибшего мужчины еще в пути и вскоре прибудут в Перемышль.

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