В Бразилии 36-летнему пилоту самолета Антонио Сене удалось выжить после падения его воздушного судна в джунглях Амазонии. Его обнаружили после более месяца поисков.

Самолет совершил аварийную посадку в связи с поломкой, после чего почти сразу же вспыхнул. таким образом, пилот в течении 36 дней выживал в экстремальных условиях. Через неделю спасательная команда вынуждена была опустить руки, так как не нашла даже малейших следов самолета.

Мужчина скитался по джунглям 36 дней/ фото: Daily Mail

Отмечается, что для того, чтоб продержаться до спасения, Сена питался продуктами, которые ему удалось вынести из самолета до того как тот загорелся., к тому же, птичьими яйцами и фруктами, которые удавалось найти. Через пять недель скитаний мужчина вышел на группу сборщиков каштанов, благодаря которым ему и удалось спастись.

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