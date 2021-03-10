Год эпидемии, третья волна коронавируса, а власть ничего не сделала, чтобы решить вопросы достаточного финансирования здравоохранения, обеспечить защиту медиков и граждан от COVID-19. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Все вводимые карантины в Украине так и не обеспечили заявляемой правительством цели - лечебная сеть не укреплена, нагрузка на больницы не снизилась, обещания существенно повысить зарплаты медработников остались на бумаге. Средняя зарплата в сфере здравоохранения за 2020 год составляла меньше 9 тысяч гривен. И это с учетом "коронавирусных" надбавок, которые пришлось буквально "выбивать" из власти", - сказал народный депутат.

По его словам, врачи продолжают получать одну из самых низких зарплат по экономике.

"Несмотря на заявления министра здравоохранения о том, что врач должен получать как минимум 23 тыс. грн., в бюджете-2021 для медиков заложили вдвое меньшие выплаты. Также власть ничего не сделала для того, чтобы остановить отток украинских медицинских кадров за границу. Отечественное здравоохранение теряет специалистов, и если срочно не начать исправлять ситуацию, то скоро украинцев некому будет лечить", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ считает, что власти нужно прекратить пиариться на эпидемии и начать принимать грамотные решения, которые обеспечат реальную защиту гражданам, поддержку медикам и отрасли.

"ОПЗЖ требует предоставить медицинским работникам пакет социальных и пенсионных гарантий, повысить им зарплаты, как минимум до уровня средних по экономике. Также нужно увеличить вложения в подготовку квалифицированных медицинских кадров и поддержание работы научно-исследовательских медицинских институтов. Наша цель - это сделать медицинские услуги доступными и повсеместными, а медиков - квалифицированными и социально защищенными", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".