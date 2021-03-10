В COVID-больнице Черновцов ни один медик не захотел привиться от коронавируса - ОГА [ Редактировать ]
Источник: Черновицкая ОГА
В Черновицкой городской больнице №3 ни один медработник не захотел вакцинироваться против COVID-19. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя Черновицкой областной госадминистрации Наталья Гусак.
К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников.
Чиновница отметила, что в тех больницах, где медики уже начали вакцинироваться, медработники записываются на прививку. С завтрашнего дня вакцинации населения на Буковине будут полностью готовы девять мобильных бригад.
В ближайшее время в области начнут прививать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.
Как сообщали "Подробности", за прошедшие сутки в Черновицкой области подтвердили 533 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в области зафиксировали 59 667 случаев COVID-19, 1116 человек умерли. Черновицкая область находится в "красной зоне" карантина.
CoviShield - вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India). Самолет из Индии с 500 тысячами доз Сovishield прилетел в Киев 23 февраля утром.
Ранее сообщалось, что 9 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса. Процесс иммунизации в Украине начался 24 февраля, и по состоянию на утро 10 марта привили 23 510 человек.
по теме
Через зростання захворюваності на коронавірус, лікарні найбільших міст не витримують навантаження - відділення інтенсивної терапії майже вщент заповнені пацієнтами
Європейські країни одна за одною скасовують заборони на використання вакцини AstraZeneca для людей віком за 65 років
У Чернівецькій області, яка в "червоній" карантинній зоні, реанімації лікарень переповнені. Проте буковинці й надалі влаштовують велелюдні весілля
Цей препарат рекомендований для екстреного медичного застосування
Вакцинація від коронавірусу в Україні відбувається втричі повільніше, ніж планували у МОЗ