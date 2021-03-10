По состоянию на утро 10 марта в Украине от коронавируса привили 23 510 человек Источник: Черновицкая ОГА

В Черновицкой городской больнице №3 ни один медработник не захотел вакцинироваться против COVID-19. Об этом во время брифинга заявила заместитель председателя Черновицкой областной госадминистрации Наталья Гусак.

К примеру, у нас есть городская больница №3, где пока ни один врач не изъявил желания вакцинироваться. И у нас есть городская больница №4, где только трое работников.

Чиновница отметила, что в тех больницах, где медики уже начали вакцинироваться, медработники записываются на прививку. С завтрашнего дня вакцинации населения на Буковине будут полностью готовы девять мобильных бригад.

В ближайшее время в области начнут прививать медиков призывных комиссий и работников медицинских учебных заведений.

Как сообщали "Подробности", за прошедшие сутки в Черновицкой области подтвердили 533 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в области зафиксировали 59 667 случаев COVID-19, 1116 человек умерли. Черновицкая область находится в "красной зоне" карантина.

CoviShield - вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India). Самолет из Индии с 500 тысячами доз Сovishield прилетел в Киев 23 февраля утром.

Ранее сообщалось, что 9 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса. Процесс иммунизации в Украине начался 24 февраля, и по состоянию на утро 10 марта привили 23 510 человек.