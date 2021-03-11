Пандемія COVID-19: Чорногорія запроваджує повний локдаун [ Редактировать ]
У світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше хворих у Бразилії, США та Франції. Україна посідає 17 місце у світовому антирейтингу. Щоб стримати пандемію, Чорногорія запроваджує повний локдаун в одинадцяти великих містах.
Відсьогодні там закриють усі торговельні центри, спортзали та школи. У Фінляндії влада дозволила щепити препаратом AstraZeneca людей старших за 70. Раніше таке рішення ухвалили також у Німеччині та Швеції.
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