У світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше хворих у Бразилії, США та Франції. Україна посідає 17 місце у світовому антирейтингу. Щоб стримати пандемію, Чорногорія запроваджує повний локдаун в одинадцяти великих містах.

Відсьогодні там закриють усі торговельні центри, спортзали та школи. У Фінляндії влада дозволила щепити препаратом AstraZeneca людей старших за 70. Раніше таке рішення ухвалили також у Німеччині та Швеції.