Преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться/ фото: Газета.ру

Несмотря на то, что ряд стран ввели запрет на использование вакцины от коронавирусной инфекции от компании AstraZeneca, Европейское агентство лекарственных средств не планирует вводить вето на иммунизацию препаратом. Об этом сообщила пресс-служба Агенства.

В ЕМА знают о решении государств, но обращают внимание на отсутствие указаний на то, что вакцинация привела к этим осложнениям.

Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений.

Отмечается, что новой страной, которая запретила использование AstraZeneca стала Исландия. Также в Италии отказались прививать граждан одной из партий препарата в связи с многочисленными сообщениями о серьезных побочных эффектах.

Читайте также, Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Такое решение связано с случаем образования тромбов после вакцинации, однако датский Минздрав не может однозначно сказать, что причиной заболевания является именно препарат.

Кроме того, Европейское агенство по лекарственным средствам разрешило использовать на территории Евросоюза препарат для вакцинации от COVID-19 Johnson&Johnson. Евросоюз в настоящее время заказал 400 миллионов доз вакцины.

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