В Колумбии самолет потерял часть двигателя и был вынужден совершить экстренную посадку. Инцидент произошел при взлете с грузовым самолетом Airbus A300 компании Transcarga. Об этом сообщает Управление гражданской авиации в Twitter.

Инцидент произошел в аэропорту возле столицы Колумбии Боготы.

По предварительным данным, при взлете самолет задел левым двигателем один из маяков аэропорта. Оторвавшаяся часть упала в близлежащем районе Боготы.

Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшествия начато расследование.

Как ранее сообщалось, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

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