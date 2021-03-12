Самолет лишился части мотора при взлете [ Редактировать ]
В Колумбии самолет потерял часть двигателя и был вынужден совершить экстренную посадку. Инцидент произошел при взлете с грузовым самолетом Airbus A300 компании Transcarga. Об этом сообщает Управление гражданской авиации в Twitter.
Инцидент произошел в аэропорту возле столицы Колумбии Боготы.
По предварительным данным, при взлете самолет задел левым двигателем один из маяков аэропорта. Оторвавшаяся часть упала в близлежащем районе Боготы.
Пострадавших в результате инцидента нет. По факту происшествия начато расследование.
Как ранее сообщалось, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.
Читайте также, Украина передала Ирану замечания и предложения к проекту финального технического отчета о катастрофе украинского самолета 8 января 2020 года в небе над Тегераном.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Наприкінці січня його легкомоторний літак аварійно сів у лісі й загорівся - пілот встиг винести залишки їжі
Які чудернацькі речі доводилося конфісковувати у пасажирів в аеропортах, що мандрівники намагалися пронести на борт і як не потрапити офіцерам під гарячу руку?
Пілотом 70-тонного Boeing Юлія працює вже два роки - опанувати таку нелегку професію мріяла ще з дитинства
В четверг, 4 марта, в министерстве обороны Турции заявили о том, что на юго-востоке страны разбился военный вертолет
Олександр Галуненко - перший в історії Герой України, - людина, яка підняла в повітря найбільший в світі літак АН-225 "Мрія"