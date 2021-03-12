10-річний Владислав із Черкащини уже третій рік бореться за своє життя. У хлопчика виявили пухлину головного мозку. Відтоді дитина вже перенесла дві складні операції та стільки ж сеансів променевої терапії. Проте недуга лише прогресує. Нині його батьки покладають надії лише на лікування сина за кордоном. Але оплатити дороговартісну терапію рідні Владислава не в змозі.

Ось так, годинами Владислав не випускає з рук ручку й постійно щось пише на аркушах блокнота. Через тяжку хворобу колись життєрадісний та активний хлопчик тепер майже не встає. Ходити і навіть гратися Іграшками він може лише долаючи сильний біль. Від гормональних препаратів, які б мали стримувати ріст пухлини мозку, тільце дитини роздуло.

Уже три роки хлопчик і його рідні борються з недугою. Та хвороба лише прогресує. У свої 10, Владислав уже пережив дві складні операції. Одну в столичному Інституті раку, іншу в Москві. Два блоки потужної променевої терапії теж не дали результатів.

Наталія Петренко, мама Владислава:

Лучова терапія не дала нічого, вона не приглушила і пухлина як росла, так і пішла в ріст надалі.

Нині дитина перебуває на обліку в Черкаському обласному онкодиспансері. Там хлопчикові призначили паліативну терапію, адже шансів на одужання мало.

Оксана Глухарєва, завідувач Черкаського обласного центру дитячої онкології і гематології:

Дитина може отримувати лише симптоматичну терапію, тобто хімієтерапія променева не показана, оперативне втручання неможливе, і дитина отримує симптоматичну. Тобто коли болить - знеболюють, коли важко дихати - під'єднують кисень.

Від розпачу мама Владислава почала шукати клініки за кордоном, аби врятувати свого синочка. Клініка LIV HOSPITAL у Стамбулі нещодавно зголосилася прийняти дитину і провести операцію з видалення пухлини. Та її вартість для родини Владислава непосильна понад сорок тисяч доларів. Узяти їх сім'ї просто ніде.

У мене одна мрія, щоб мій син одужав і ходив у школу, і бігав з усіма дітками, гуляв.

Допомогти Владиславу може кожен. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті "Подробности ЮЕЙ" у розділі "Ми допомагаємо".

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Петренко Наталя Василівна - мама Владислава

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