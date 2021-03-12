Аргентинський футболіст їздив на цьому Порше в 90

Одну з машин Дієго Марадони продали на аукціоні майже за пів мільйона євро. Аргентинський футболіст їздив на цьому Порше в 90. Чому він став особливим для Марадони - далі в сюжеті.

Особливий Порше! Так бельгійський аукціонер Грегорі Туйтенс називає цю автівку. Колись вона належала легенді світового футбол, нині покійному, Дієго Армандо Марадоні.

А це архівне відео 1997. На кадрах аргентинський футболіст після розмови із журналістами сідає у свій "Порше 911 Каррера". Щоправда, тоді автівка була ще червоного кольору.

Тепер після смерті футболіста торік у листопаді, його авто виставили на аукціон у Бельгії. Після Марадони ще приблизно 20 років у "Порше" був інший власник. Однак саме після смерті аргентинця автомобілем зацікавилися колекціонери.

Грегорі Туйтенс, аукціонер:

Марадона придбав цю автівку 1992. Тоді він грав за іспанський футбольний клуб "Севілья". Цей "Порше" йому доправили індивідуально. Авто впізнавало багато людей. Марадона постійно приїздив ним до стадіону.

За словами аукціонера, "Порше" Марадони був спецзамовленням. Через це коштував футболістові втричі більше за звичну вартість цієї моделі.

Аукціонер Туйтенс зазначив: цей "Порше" став знаковим для аргентинського футболіста. За його кермо Марадона сів після 15-місячної заборони на керування автомобілем. Усе через тест, який показав уміст наркотиків у його крові.

Грегорі Туйтенс, аукціонер:

Із цим авто є ще одна цікава історія. Колись Марадона промчав на швидкості 180 кілометрів за годину на червоне світло.

Автомобіль продали за 483 тисячі євро в аукціонному домі "Бонхамс" у Бельгії.

Дієго Армандо Марадона помер у віці шістдесяти років через серцевий напад. Раніше через алкогольну та наркотичну залежність - у Марадони неодноразово виникали проблеми зі здоров'ям. Попри це, аргентинський футболіст здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду - "Золотий м'яч".

А його найвизначнішим взяттям воріт вважають гол на Чемпіонаті світу 1986, який пізніше прозвали "Рукою Бога". Хоча Марадона спрямував м'яч у ворота суперника рукою - гол зарахували. Своїми виступами за збірну Дієго Марадона закохав у себе мільйони футбольних уболівальників по всьому світу. В останню путь його проводжала вся Аргентина.