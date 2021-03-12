В КНР выставили Украине требование о соблюдении прав своих граждан-инвесторов/ фото: Радо Свобода

Министерство иностранных дел Китая осудило решение СНБО Украины национализировать предприятие "Мотор Сич", акционерами которого являются инвесторы из Поднебесной.

В КНР выставили Украине требование о соблюдении прав своих граждан, являющихся владельцами пакета акций "Мотор Сичи".

Китай настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе.

Отмечается, что Пекин будет внимательно мониторить ситуацию, развивающуюся вокруг предприятия, чтобы не допустить продолжения нарушения прав.

Читайте также, Украина ввела санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич". Ограничения предусматривают блокировку активов компании Skyrizon, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того, суд ликвидирует "Мотор Сич", если с его акций не будет снят арест. Хозяйственный суд Запорожской области имеет законные основания для ликвидации крупнейшего производителя авиадвигателей - "Мотор Сичи".

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