Под Киевом задержали опасного "Казанову": напрашивался в гости к девушкам и грабил [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Буче Киевской области задержали мужчину, который знакомился с девушками, напрашивался к ним в гости и воровал ценности и деньги. Об этом написал в Facebook начальник областной полиции Андрей Небытов.
К правоохранителям обратилась жительница Бучи, которая пожаловалась, что ее нагло ограбил новый "поклонник". Женщина рассказал, что 11 марта случайно познакомилась с мужчиной, они обменялись номерами телефонов.
Ухажер оказался очень настойчивым, напрашивался в гости, и уже через несколько часов с подарком в руках позвонил ей в дверь.
Вначале за ужином кавалер вел себя галантно и обходительно, но когда хозяйка отвлеклась и вышла в другую комнату, начал обыскивать дом и собирать ценные вещи.
Когда хозяйка навала возмущаться, пригрозил ей убийством и уехал, прихватив с собой несколько тысяч гривен и более полкило золотых украшений. Женщина не стала терпеть и позвонила в полицию.
Следователи быстро нашли "Казанову", который... ехал на свидание к новой жертве. Ей герой-любовник предложил надеть на себя все украшения и вместе сходить в церковь, чтобы их "очистить".
"В церковь не попал, но изолятор временного содержания ему гарантирован... Если вы узнали этого "Дон Жуана", обращайтесь в Бучанскую полицию!", - призвал главный полицейский Киевской области.
Ранее "Подробности" писали о том, что в Киеве девушка познакомилась в Интернете с мужчиной и пригласила его к себе домой. В гостях кавалер начал угрожать ей и ее подруге пистолетом.
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