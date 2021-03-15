Від ускладнень після щеплення померла одна людина, ще трьох довелося доправити до лікарень

Нідерланди та Ірландія тимчасово припинили використання вакцини AstraZeneca після нових повідомлень про тромби у людей, які її отримали. В суботу у Норвегії від ускладнень після щеплення померла одна людина, іще трьох довелося доправити до лікарень. Раніше схожі випадки зафіксували в Австрії та Данії.

Водночас у Британії, де цим препаратом вакцинували вже понад 23 мільйони людей, не виявили жодних серйозних побічних ефектів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що протиковідну вакцину AstraZeneca можна використовувати і до завершення розслідування випадків утворення тромбів.