Нідерланди та Ірландія відмовилися від вакцини AstraZeneca [ Редактировать ]
Нідерланди та Ірландія тимчасово припинили використання вакцини AstraZeneca після нових повідомлень про тромби у людей, які її отримали. В суботу у Норвегії від ускладнень після щеплення померла одна людина, іще трьох довелося доправити до лікарень. Раніше схожі випадки зафіксували в Австрії та Данії.
Водночас у Британії, де цим препаратом вакцинували вже понад 23 мільйони людей, не виявили жодних серйозних побічних ефектів.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що протиковідну вакцину AstraZeneca можна використовувати і до завершення розслідування випадків утворення тромбів.
по теме
У Всесвітній організації охорони здоров'я та зазначили: користь від щеплення перевищує ймовірні ризики
У Франції першої дозою сироватки вакцинували вже понад 5 мільйонів людей. Повне щеплення, тобто дві дози препарату, отримали майже два з половиною мільйони
Як відбувається вакцинація в Україні? І як можна отримати укол залишками сироватки?
COVID-19 в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами
Через зростання захворюваності на коронавірус, лікарні найбільших міст не витримують навантаження - відділення інтенсивної терапії майже вщент заповнені пацієнтами