Падение уровня жизни украинцев, рост безработицы и стремительное увеличение коммунальных тарифов привели к кризису неплатежей за услуги ЖКХ. На конец января долги населения за коммунальные услуги составили 81 млрд грн. Рост с начала отопительного сезона - 26,6 млрд грн., или 49,0%. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Критическая ситуация с платежами за коммунальные услуги – это результат непрофессиональной и безответственной власти, действующей по указке МВФ, а не исходя из благополучия страны и нужд людей. В стране за чертой бедности сегодня каждый второй украинец. Чтобы оплатить неподъемные тарифы, люди вынуждены экономить даже на продуктах первой необходимости. Парламент должен проголосовать законопроекты ОП-ЗЖ и раз и навсегда снять тарифную проблему", – подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что всего с начала отопительного сезона население потребило жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 91,9 млрд грн., уровень платежей составил всего 70,5%.

"Только за четыре месяца текущего отопительного сезона долги за газ увеличились на 63,0%, на тепло и горячую воду – на 63,2%. На 54% за этот же период выросла задолженность за электроэнергию, достигнув 7,7 млрд гривен. Если правительство будет и дальше продолжать свой антисоциальный курс, это приведет к кризису работы коммунальной сферы, энергетической отрасли в целом и полному обнищанию людей", – подчеркнул народный депутат.

Юрий Бойко отметил, что задача правительства - не мифические стратегии писать, а принимать действенные меры для защиты людей от высоких цен и тарифов.

"Разовыми мерами проблему не решить. Необходим системный подход. На потребности населения направить газ собственной добычи. Внести изменения в бюджет и повысить государственное финансирование субсидий и упростить их получение. Освободить операции с поставками газа для нужд населения от НДС. Реструктуризировать долги, дать людям отсрочку без штрафных санкций. Вернуть льготы ветеранам, чернобыльцам, многодетным семьям. Это предлагает ОП-ЗЖ. Соответствующие законопроекты мы зарегистрировали в Верховной Раде. Их принятие снимет долговую удавку с людей и позволит нормально оплачивать платежки. А главное, правительству нужно не мифические стратегии писать, а принимать действенные меры, чтобы защитить людей от высоких цен и тарифов. Повышать уровень благосостояния в стране за счет работающей экономики, гарантированных рабочих мест, достойных зарплат и пенсий", – резюмировал Юрий Бойко.