Названы 16 наиболее влиятельных женщин, которые сделали весомый вклад в создание экологической политики Украины. Рейтинг составила редакция ЭкоПортал - новой медиаплатформы об экологической политике Украины.

На первом месте Ольга Стефанишина - вицепремьер по европейской и евроантлантической интеграции. Она проводит переговоры с ЕС, в частности о торговых квотах. Сама же она отметила, что среди ее приоритетов - расширение двустороннего сотрудничества и либерализация торговых связей с Евросоюзом, например, повышение динамики торговли с ЕС.

На втором месте Ирина Ставчук - заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Чиновница активно участвует в экологической политике Украины еще с 2006 года, в сове время она работала в Национальном экологическом центре Украины и координировала работу в сфере разработки и внедрения климатоохранной политики в Украине, сотрудничала с ООН и Всемирным банком.

Третье место заняла Леся Василенко - нардеп от "Голоса", член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики. Она является председателем подкомитета по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха. Есть автором ряда законопроектив, касающиеся охраны окружающей среды. В частности, в феврале внесла в парламент законопроект "О эконалоге", который стал 16-м по счету документом, представленным нардепами на эту тему.

Кроме того, в рейтинге упомянуты Елена Криворучкина (нардеп от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики), Людмила Цыганок (президент Профессиональной ассоциации экологов Украины), Светлана Берзина (глава ОО "Живая планета", председатель Общественного совета при Минприроды), Татьяна Лампика (руководитель ОО "Екопатруль"), Ирина Черныш (председатель ОО "Save Dnipro", co-founder в SaveEcoBot, общественный экологический инспектор), Татьяна Тимочко (председатель Всеукраинской экологической лиги), Елена Кравченко (исполнительный директор благотворительной организации "Екологія-Право-Людина"), Наталья Андрусевич (председатель правления ресурсно-аналитического центра "Общество и окружающая среда"), Наталья Гозак (исполнительный директор Центра экологических инициатив "Екодія"), Ольга Бойко (координатор комитета промышленной экологии и устойчивого развития EBA), Татьяна Тевкун (юрист реформы управления отходами Команды поддержки реформ при Минэкоэнерго), Светлана Сушко (эксперт Команды поддержки реформ при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины), Евгения Аратовская (основательница проекта "Україна БЕЗ сміття").

Напомним, ранее был опубликован рейтинг народных депутатов, наиболее активных в вопросах экологии и охраны окружающей среды за 2 месяца текущего года.