На территории Украины возрастает количество инфицированных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии и требующих подключение к системе жизнеобеспечения в виде аппаратов искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в стране в работе находятся максимальное количество аппаратов ИВЛ. Такая ситуация возникла впервые с начала пандемии COVID-19. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в украинских больницах занята почти половина выделенных для инфицированных коронавирусом коек.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас – почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 – наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

Отмечается, что такая ситуация подтверждает негативную динамику заболеваемости в стране. Таким образом, среди лидеров по инфицированию - Винницкая область (15133) и Черновицкая область (14220). Всего в Украине, по состоянию на 15 марта, 213 тысяч активных больных.

Читайте также, в Украине большинство пациентов с коронавирусом, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из 8 446 пациентов скончались 7 479 человек, что составляет 88%, средняя госпитальная летальность за весь период наблюдений составила около 15%.

Кроме того, Министр здравоохранения Украины - Максим Степанов рассказал, насколько в Украине достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом. Искусственная вентиляция легких не является средством лечения коронавируса.

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