Євросоюз не потребує російського газогону "Північний потік-2" - таку думку висловив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.

Цитую "проєкт для енергозабезпечення ЄС не є потрібним. Але він існує, Єврокомісія повинна стежити за тим, щоб його використовували відповідно до правил Євросоюзу"- кінець цитати.

Газогін пролягає по дну Балтійського моря. Проти його спорудження виступають і Україна, і низка західноєвропейських країн, і Сполучені Штати. Зокрема Вашингтон запровадив і посилив санкції проти компаній, залучених до будівництва.