У Євросоюзі заявили про непотрібність "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
Євросоюз не потребує російського газогону "Північний потік-2" - таку думку висловив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс.
Цитую "проєкт для енергозабезпечення ЄС не є потрібним. Але він існує, Єврокомісія повинна стежити за тим, щоб його використовували відповідно до правил Євросоюзу"- кінець цитати.
Газогін пролягає по дну Балтійського моря. Проти його спорудження виступають і Україна, і низка західноєвропейських країн, і Сполучені Штати. Зокрема Вашингтон запровадив і посилив санкції проти компаній, залучених до будівництва.
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