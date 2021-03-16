Понад 55 тисяч людей в Україні отримали першу дозу вакцини проти коронавірусної хвороби. І в МОЗі сподіваються, що невдовзі охочих імунізуватися побільшає. Адже новий британський штам, який почав ширитися Україною, значно небезпечніший за попередній. Тему продовжить Ольга Клюєва.

Володимир Лиходієвський був одним із перших, хто вакцинувався проти коронавірусної хвороби в Україні. Попри те, що за рік роботи в реанімації з важкими ковідними хворими він жодного разу не заразився, вирішив надалі не випробовувати долі і зробив щеплення.

Володимир Лиходієвський, реаніматолог інфекційного відділення:

Я переніс вакцинацію тяжко в мене була температура 38.

Хоча ускладнення після вакцинації тривали три доби, лікар вважає їх незначними порівняно з важким перебігом і наслідками коронавірусної хвороби. Адже все це на власні очі спостерігає під час чергувань у реанімації. Особливо зараз, коли небезпечніший британський штам став забирати дедалі більше життів українців.

Володимир Лиходієвський, реаніматолог інфекційного відділення:

Тільки но звільняється місце в реанімації воно одразу займається. цей ріст захворюваності більш стрімкий в цьому є небезпека. Змінився вік пацієнтів якщо раніше 70 плюс, зараз п'ятдесят плюс, шістдесят плюс.

Пенсіонер Віктор Янков попри те, що перехворів на коронавірус записався до електронної черги, аби отримати першу дозу вакцини.

Віктор Янков, пенсіонер:

Надо надо вакционироватьс я обязательно особенно в моем возрасте. Я вже перехворів, але антитіла на полгода и все, а потом что? Пока не приглашали, я думаю семейний врач пригласит.

Темпи імунізації в Україні чи не найповільніші в Європі. Щоб їх пришвидшити, у МОЗ закликають записуватися на щеплення через додаток "Дія" або національний контактний центр. В електрону чергу на вакцинацію проти COVID-19 вже зареєструвалися понад пів мільйона громадян.

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров'я України:

Людям зі списку очікування буде запропоновано прийти до пункту на конкретну дату та час відсутність у списку не буде підставою для обмежень проведення вакцинації. Нам потрібно мати логістичне розуміння з яких регіонів найбільша кількість бажаючих, щоб запланувати роботу пунктів щеплень навчити персонал працювати з системою.

Також у МОЗ заявили, що громадяни, які зробили щеплення проти ковіду, отримають міжнародний сертифікат, який згодом може полегшити подорожі світом.