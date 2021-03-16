В Тернополе, в одной из гимназий, учительница избила семиклассника. Об этом сообщает тернопольское издание te.20minut.ua.

Так, один из учеников якобы сказал учительнице что-то обидное, а в ответ получил агрессивную реакцию.

Одна из родственников учеников, которые учатся в этой гимназии заявила:

Учительница физкультуры пришла в школу навеселе. Какой-то малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Сбежались учителя, дирекция и т.д., выламывали двери.

В свою очередь, директор гимназии Анатолий Крыжановский информацию об инциденте подтвердил (сообщает ТСН), однако пообещал все детали сообщить позже.

Да, это действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива это недопустимое событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает.

Спикер Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета сообщил о том, что сейчас правоохранители устанавливают официальные детали события.

На место происшествия полиции не вызвали. Директор этой гимназии нам сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили. Но этот факт имел место, все детали мы будем сейчас все устанавливать.

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