КНДР перестала виходити на зв'язок із Вашингтоном. Уже місяць тримає режим "повного ігнорування". Чим це пояснити? І чим така самоізоляція може загрожувати світові? Зі Сполучених Штатів - Дмитро Анопченко.

Здавалося б, у відносинах між давніми ворогами - Сполученими Штатами і Північною Кореєю - абсолютно новий етап. Трамп (доки був президентом) ухвалив беспрецедентне рішення особисто вести переговори. Червень 2018: перший в історії саміт, КНДР зобов'язується зупинити свої ядерні об'єкти в обмін на гарантії Вашингтона. Лютий 2019: другий саміт. Але політичні експерти одразу попередили про майбутні проблеми. Головна з яких:

Андрій Ланков, експерт із питань політики КНДР:

Усі розмови в підсумку зводяться лише до гарантій збереження режиму Кіма, а ніхто не хоче давати таких обіцянок його родині.

І от зараз усе змінилося, до того ж кардинально. Агентство Reuters (із посиланням на свої джерела) повідомило сенсаційну інформацію: Білий дім уже місяць, як взагалі не може встановити контакт із КНДР! При чому не спрацьовує жоден канал зв'язку: пробували і листи писати, і мейли, і контактувати через Нью-Йорк, через Організацію Об'єднаних Націй.

Станом на зараз ми взагалі не отримали жодної відповіді з Пхеньяну.

Цитує Reuters американського високопосадовця, що говорив на умовах анонімності. І агентство дивується, чому офіційно ніхто нічого не каже?

Прочитавши це повідомлення, весь сьогоднішній день журналісти штурмують Держдеп, аби зрозуміти: що ж відбувається? У зовнішньополітичному відомстві й досі нічого не сказали на камеру. Лише неофіційно підтверджують: так, Пхеньян несподівано включив режим повного ігнорування. І взагалі не виходить на зв'язок.

І це відверто турбує дипломатів. Настільки, що вони взагалі не хотіли, щоб про "радіомовчання Кіма" дізналися преса і громадськість. Адже не відкидають, що КНДР знову "грає м'язами" і після зміни влади в Америці спробує піти на загострення. Почне запускати нові ракети, проводити нові випробування, розконсервує атомні об'єкти, які Трампу пообіцяли закрити. Буде виторговувати нові умови й гарантії, а для цього штучно організує ескалацію.