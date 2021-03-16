Деб Холэнд с членами своей семьи после приведения к присяге в качестве члена Конгресса Источник: The New York Times

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Деборы Холэнд (Deb Haaland) на пост главы Министерства внутренних дел. Она стала первой представительницей коренного населения Америки, занявшей пост в кабинете министров США.

За назначение члена Палаты представителей Холэнд министром внутренних дел проголосовал 51 сенатор, против - 40. Среди представителей Республиканской партии, поддержавших ее кандидатуру во время голосования, были сенаторы Линдси Грэм, Лиза Мурковски, Дэн Салливан и Сьюзен Коллинз.

60-летняя Деб Холэнд - представительница народа пуэбло, резервация которого находится в штате Нью-Мексико. В США МВД не является силовым ведомством. В задачи министра внутренних дел входят отношения федерального правительства США с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов, а также вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что открытый гей впервые стал министром в США. Пост министра транспорта в администрации Байдена получил 38-летний Пит Буттиджич.