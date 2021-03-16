Коренная американка впервые стала министром в США [ Редактировать ]
Источник: The New York Times
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Деборы Холэнд (Deb Haaland) на пост главы Министерства внутренних дел. Она стала первой представительницей коренного населения Америки, занявшей пост в кабинете министров США.
За назначение члена Палаты представителей Холэнд министром внутренних дел проголосовал 51 сенатор, против - 40. Среди представителей Республиканской партии, поддержавших ее кандидатуру во время голосования, были сенаторы Линдси Грэм, Лиза Мурковски, Дэн Салливан и Сьюзен Коллинз.
60-летняя Деб Холэнд - представительница народа пуэбло, резервация которого находится в штате Нью-Мексико. В США МВД не является силовым ведомством. В задачи министра внутренних дел входят отношения федерального правительства США с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов, а также вопросы использования федеральных земель и добычи природных ресурсов.
Ранее сообщалось, что открытый гей впервые стал министром в США. Пост министра транспорта в администрации Байдена получил 38-летний Пит Буттиджич.
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