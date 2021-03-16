Если правительство не начнет принимать меры для поддержки отечественной промышленности, то проблема трудовой миграции из Украины приобретет катастрофические масштабы. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны парламента во вторник, 16 марта.

Он отметил, что вопрос трудовой миграции уже стал реальной угрозой национальной безопасности.

"Уезжают все: врачи, инженеры, слесари, сварщики. Откровенно говоря, если бы не эпидемия, закрытие границ, то у нас уже некому было бы работать на предприятиях. Но мы не видим даже намека на то, что у правительства есть программа сохранения и создания новых рабочих мест", - сказал Юрий Бойко.

С целью сохранения и создания рабочих мест Сопредседатель фракции оппозиционеров призвал принять законопроект №3739.

"Данный законопроект предусматривает, что если что-то покупается за бюджетные средства, оно должно иметь отечественную составляющую: от 10% в этом году и до 50% в дальнейшем. Это реальная поддержка отечественного производителя. По расчетам Федерации работодателей Украины, принятие данного законопроекта позволит создать 60 тысяч рабочих мест и сохранить еще 200 тысяч. Правительство должно провести переговоры со всеми фракциями и договориться о его поддержке в зале. Это очень важно для наших производителей", – подчеркнул Юрий Бойко.