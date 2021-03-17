Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху починають діяти відсьогодні. Зокрема, збільшуються суми покарання за керування авто напідпитку від 17 тисяч гривень - до 51. Якщо порушення не перше, то на 10 років позбавлять прав та конфіскують авто.

Суворіше каратимуть і за п'яне ДТП з тяжкими наслідками. Майже всемеро зріс штраф за перевищення швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.

Нагадаємо, закон про збільшення штрафів ухвалили ще 16 лютого.