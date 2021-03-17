В Україні почали діяти нові правила дорожнього руху [ Редактировать ]
Нові штрафи за порушення правил дорожнього руху починають діяти відсьогодні. Зокрема, збільшуються суми покарання за керування авто напідпитку від 17 тисяч гривень - до 51. Якщо порушення не перше, то на 10 років позбавлять прав та конфіскують авто.
Суворіше каратимуть і за п'яне ДТП з тяжкими наслідками. Майже всемеро зріс штраф за перевищення швидкості руху більш як на 50 кілометрів на годину.
Нагадаємо, закон про збільшення штрафів ухвалили ще 16 лютого.
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