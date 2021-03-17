Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" вимагає від Уряду негайно оприлюднити план поставки в Україну вакцин проти КОВІД-19, розрахований на найближчі 6 місяців. У документі має бути чітко зазначений щомісячний обсяг поставок та найменування препарату. Інша вимога Володимира Гройсмана - зняти всі обмеження щоб українці віком 18+ мали можливість вакцинуватися. Про це він сказав у своєму зверненні, опублікованому в соціальній мережі Facebook.

Політик звернув увагу на дуже невтішні показники розповсюдження захворюваності і порахував, що для отримання колективного імунітету, потрібно провести близько 48 млн щеплень (дводозовою вакциною) у найближчі 6 місяців. Тільки за таких умов можна буде говорити про перемогу над пандемією.

"Тому я сьогодні вимагаю від Уряду: найближчими днями - і це потрібно не вам, Уряду, а людям - перше: оприлюднити чіткий план забезпечення України протягом шести місяців, помісячно, яка кількість вакцин і яка вакцина буде в Україні. Далі: як ця вакцина буде розповсюджена по регіонах, по областях - щоб в кожній області розуміли, скільки щомісяця буде вакцин і організовували програму вакцинації. Ми маємо вакцинувати не тисячі, як зараз, а мільйони людей, - зазначив політик. - Друге: зніміть, будь ласка, обмеження на вакцинацію. Сотні тисяч українців стоять в чергах, але вони не можуть - відповідно до прийнятих наказів і рішень Уряду - вакцинуватися. А їх потрібно вакцинувати, тому що це їхня безпека. І вони мають бажання (вакцинуватися). Усі люди віком 18+ мають право отримати вакцину. Не дискримінуйте людей".

Окремо Володимир Гройсман запропонував щодня інформувати українців щодо проведених вакцинацій та побічних ефектів. Як запевнив політик, це сприятиме зростанню довіри до самого процесу вакцинації всередині країни.

Володимир Гройсман побажав українцям здоров’я, а уряду - здорового глузду у роботі з протидії КОВІД-19.