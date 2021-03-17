В больницу на вертолете: в Украине возобновляют аэромедицинскую эвакуацию [ Редактировать ]
В Украине возобновляют аэромедицинскую эвакуацию. Такое заявление сделал Министр внутренних дел Арсен Аваков.
Отметим, что Кабинет министров 17 марта одобрил создание Единого аэромедицинского пространства.
Речь идет о совершенно новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при которой человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение из любого уголка страны. Вторая составляющая этой программы - поддержка отечественной трансплантологии.
На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации привлекут новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться во Львове и Киеве.
Вместе с Министерством здравоохранения мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект в Львовском регионе - это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.
С 1 мая проект распространится на Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и Киев.
Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы - во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину.
Подчеркивается, что уже на первом этапе как минимум 7 млн украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью.
Ранее мы писали о том, что в Украине нашли тайные свалки с тоннами опасных медицинских отходов.
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