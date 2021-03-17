В среду, 17 марта, в Тернополе произошло ДТП. Участником стал автомобиль с вакцинами от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

ДТП произошло около полудня.

Машина марки Renault Duster, принадлежащий медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе на ул. Микулинецкой. В этот момент в него сзади въехал Ford. Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем автомобиля Ford.

Автомобиль медпомощи ехал в город Бучач и вез вакцину. На момент аварии в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Троих из них забрала "скорая".

По данным полиции, ампулы с вакциной не повреждены.

Читайте также, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации, они будут введены в течение трех месяцев. Для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми".

Кроме того, Еврокомиссия готовится представить проект по созданию коронавирусных паспортов вакцинации для граждан ЕС. Решение о возможном применении документов вакцинации в реальности, в том числе на международном уровне, будет приниматься на порядок позже.

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