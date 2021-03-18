Под Киевом пьяный водитель уснул и влетел под фуру (фото) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В Киевской области на Житомирской трассе автомобиль Volvo на большой скорости врезался в фуру, которая остановилась на красный сигнал светофора. Об этом сообщает столичный паблик dtp.kiev.ua.
Авария произошла возле села Чайки в Бучанском районе. Водитель легковушки погиб до приезда экстренных служб. Сообщается, что мужчина за рулем был пьян и уснул.
В салоне автомобиля находилось четыре пассажира. Двух из них пришлось вырезать спасателям, с травмами они были госпитализированы.
В это время двое других пассажиров, которые не получили серьезных травм, ходили возле места аварии и распивали пиво. Сообщается, что в салоне было много бутылок спиртного, от пострадавших исходил запах алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Тернополе автомобиль с вакцинами попал в ДТП.
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