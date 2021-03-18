Зеленский срочно собирает СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта, состоится очередное заседание СНБО. Начало заседания в 17:00. Об этом "РБК-Украина" сообщил источник в Офисе президента.
По словам собеседника издания, принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.
Напомним, в пятницу, 26 февраля, состоялось третье в прошлом месяце заседание СНБО. Были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".
2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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