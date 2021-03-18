Глава комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес, его заместитель Джим Риш и еще ряд сенаторов предложили рассмотреть Акт о партнерстве в области безопасности Украины. Этот документ призывает Администрацию США назначить нового спецпредставителя по Украине.

Об этом говорится на сайте комитет по иностранным делам Сената США.

"Эта законодательная инициатива помогает сохранить наше стратегическое партнерство, одновременно продвигая интересы национальной безопасности США", - заявил сенатор Крис Мерфи.

Как пояснили инициаторы этого документа, спецпредставитель США стал бы связующим звеном в вопросе мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности, в нормандском формате, а также способствовал бы диалогу между странами в регионе Черного моря.

Ранее в G7 сделали заявление по Украине.