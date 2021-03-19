США погрожують санкціями учасникам проєкту "Північний потік-2" [ Редактировать ]
Держдеп попереджає. Американське зовнішньополітичне відомство прямо повідомило всім учасникам будівництва другого "Північного потоку-2" - у них будуть проблеми. На які саме санкції наважиться Америка за Байдена? І чим Берлін пропонує компенсувати українські втрати від проєкту?
Попередження Держдепу більш ніж конкретне. Таке вже не проігноруєш: відомство (в офіційній заяві за підписом особисто Тоні Блінкена) повідомляє, що відстежує інформацію про всі компанії, що причетні до спроб добудувати газогін:
Держдепартамент знову попереджає, що будь-яка компанія, яка залучена до "Північного потоку-2" ризикує підпасти під санкції США і має негайно згорнути роботи над газогоном.
Ця заява насамперед покликана заспокоїти конгресменів, які вимагають від команди Байдена показової реакції та жорстких дій, - переконана американська преса. Журналісти навіть прямо запитали про це в Держдепі, але відомство ухилилось від прямої відповіді.
Але все свідчить - на Білий дім тиснуть саме конгресмени. І неофіційно, і навіть публічно. Сенатор-республіканець Тед Круз у своєму твіті повідомив: буде затримувати кадрові призначення на ключові посади у Держдепі, "допоки адміністрація не запровадить у повному обсязі нові санкції щодо газогону".
І Білий дім обговорює такий план. Агентство Bloomberg отримало інсайдерську інформацію: невдовзі має з'явитися урядова доповідь, у якій згадають і страхову компанію, що надає послуги в рамках проєкту будівництва, і фірми, які обслуговують судна, що прокладають саму трубу у Балтійському морі. Для бізнесу згадка у такому офіційному документі означає прямі втрати й величезні проблеми, якщо у майбутньому захочуть вести справи у Сполучених штатах.
У німецькій пресі тим часом з'явилися статті: мовляв, щоб отримати "Північний потік-2" і водночас уникнути санкцій, Берлін пропонує адміністрації Байдена посилити підтримку України. Зокрема, мова про перший проєкт в галузі водневої енергетики, який профінансують німці - як компенсацію. Але прем'єр Шмигаль, який перебуває зараз у Німеччині, спростував чутки, що саме сьогодні про все і домовляться.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Сьогодні ми не планували підписувати жодних договорів і точно не було жодних розмов про якісь відмови від санкцій в обмін на щось. Санкційна політика і геополітичні питання це окремий розділ нашої співпраці, і ми тут теж маємо активний діалог. Економіка і зелений курс європейський - це зовсім окрема тематика, ми їх ніяк не пов'язуємо між собою.
Отже, преса, схоже, видала бажане за дійсне. І переговори, що всередині самої Америки, між різними гілками влади, що між Вашингтоном та Берліном - триватимуть. І будуть непростими.
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