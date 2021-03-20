Производство яиц в Украине за первые два месяца 2021 года упало на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Один из крупнейших агрохолдингов Украины, "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, обвиняет в этом НАБУ из-за незаконного преследования предприятия.

По данным Государственной службы статистики, производство яиц в Украине за первые два месяца 2021 упало на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Количество яиц, собранных в январе-феврале 2021, составило 2,03 млрд. штук, что включает 1,24 млрд, производимых предприятиями (снижение на 23,4% по сравнению с прошлым годом), и 784 млн. штук (снижение на 1%) от частных домохозяйств. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на Kyiv Post.

По словам Юрия Кравченко, советника главы наблюдательного совета одного из крупнейших в Украине агрохолдингов, производители пытались оставаться прибыльными. Однако корма для птиц, которые составляют в структуре себестоимости производства яйца до 75% затрат, существенно подорожали, а цены на энергоносители выросли. Также производитель обвинил Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в незаконном преследовании бизнесмена Олега Бахматюка, акционера Avangardco, одного из крупнейших производителей яиц в стране, входящего в состав Группы компаний "Укрлендфарминг", что привело к закрытию 12 птицефабрик.

"Это незаконное преследование привело к уменьшению предложения яиц и повышению цен на яйца для каждого украинского потребителя", - заявил Кравченко Kyiv Post.

Напомним, что дело НАБУ против бывшего и.о. главы НБУ Писарука и бизнесмена Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Печерский районный суд Киева 21 января своим решением обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка передать дело другому правоохранительному органу, признав наличие конфликта интересов чиновников и необоснованность подозрений. Это решение суда до сих пор не выполнено.