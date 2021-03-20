Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.

Соответствующий указ подписал президент страны Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

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"Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в документе.

При этом вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в стране будут продолжать борьбу по защите прав женщин.

На данный момент конвенцию ратифицировали 18 стран из 47. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала жуткую статистику по насилию над женщинами. Также сообщалось, как в Украине будут "наказывать" за домашнее насилие.

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