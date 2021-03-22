Після зняття Марусі Звіробій з виборів у виборчому окрузі №87 на Івано-Франківщині різниця між чотирма кандидатами становить всього 1,5%. Про це пише політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook, де він опублікував інформацію про результати опитування від 17 березня, щодо підтримки кандидатів по ВО №87, до складу якого входить "Буковель"":

М.Ноняк, самовисуванець - 18,6%

Р.Кошулинський, ВО "Свобода" - 18,2%

В.Вірастюк, "Слуга народу" - 17,3%

О.Шевченко, "За майбутнє!" - 17,1%

Ю.Голіней, "Платформа громад" - 6,3%

"Як і писав раніше - настрої виборців категорично змінились за останні декілька тижнів: партнер Коломойського - Шевченко продовжує втрачати лідерство, натомість самовисуванець Ноняк і Кошулинський - вирвались вперед", - констатує експерт.



Вибори відбудуться 28 березня, вже за тиждень, і, на думку Тарана, слід очікувати фальсифікації і порушення.

"Попереду виборців Наддвірною чекає не просте завершення кампанії. Імовірне посилення карантину, перекриття трас, сплеск захворюваності: (ну і більш ніж переконаний - спроби Шевченка фальсифікувати результати і скуповувати голоси виборців. Благо гроші є - заробив під час карантину: (за тиждень думаю ситуація стане зрозумілішою - спостерігаймо", - пише політолог.