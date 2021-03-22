В ближайшее время нужно провести внеочередное заседание парламента, на котором внести изменения в госбюджет-2021, чтобы снизить тарифы, увеличить финансирование медицины, повысить социальную поддержку людей и помочь бизнесу.

Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам.

"Еще вчера власть на форумах рекламировала свои успехи в борьбе с коронавирусом. Сегодня правительство сбросило всю ответственность на местные власти. Встало в позу и требует от них программ финансирования медицины, помощи людям и поддержки предпринимателей. Всего того, с чем не справилось само", - отметил политик.

По его словам, затягивание и неграмотная организация всех составляющих борьбы с эпидемией, включая карантин, лечение и вакцинацию, отодвигает возможность для страны вернуться к нормальной жизни и начать восстановление экономики.

"Борьба с коронавирусом, преодоление последствий эпидемии и локдаунов - это общенациональная задача. Цены растут, малый бизнес вынужден свернуть свою деятельность, а это значит, что сотни тысяч людей по всей стране останутся без работы, тарифы не снизили, люди без зарплат и с мизерными пенсиями. Центральная власть не имеет права сбрасывать с себя ответственность за социально-экономическую защиту граждан на места", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко призвал коллег по парламенту, провластное монобольшинство поработать для страны и в ближайшее время провести внеочередное заседание Верховной Рады.

"Фракция ОПЗЖ готова голосовать за те антикризисные меры, которые необходимы для поддержки экономики, для бизнеса, для людей, для изменения бюджета, чтобы снизить тарифы, поддержать медицину, защитить наших граждан", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".