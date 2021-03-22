В биосферном заповеднике "Аскания-Нова", находящийся в Херсонской области, снова случилась массовая гибель птиц, занесенных в Красную книгу.

О гибели птиц сообщил директор заповедника. По его словам, на территории "Аскании-Новой" обнаружили 12 мертвых птиц, которые занесены Красную книгу Украины. Известно, что речь идет о 9 серых журавлях и 3 огарях красных.

Отмечается, что погибшие редкие птицы ели зерно, которое местные фермеры отравили с целью борьбы с грызунами. Это и является основной версией гибели пернатых. В настоящее время несколько трупов будут отправлены на экспертизу, чтобы выяснить истинные причины гибели. К тому же, в Харькове до сих пор проводится анализ тел, погибших ранее птиц.

Читайте также, 200 редких серых журавлей, которые в январе погибали один за другим в "Аскании Новой". При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птицы в результате отравления, было установлено.

Кроме того, в национальном заповеднике "Аскания Нова" из-за массовых случаев отравления могут погибнуть все молодые птицы. Предварительной причиной смерти птиц могло стать отравление агрохимикатами от фирм.

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