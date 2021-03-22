Известный украинский журналист и активист Роман Бочкала посетил регионы, деоккупированные Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и поделился впечатлениями от увиденного. Автор сравнил Азербайджан с Украиной и отметил, что наша страна должна использовать опыт этой войны для себя и делать определенные выводы.

"После поездки в Азербайджан я убедился: опыт деоккупации Нагорного Карабаха является наиболее приемлемым для Украины в контексте Донбасса. Все эти "трехсторонние группы" и "минские процессы" - тупое вытирание штанов. Такими темпами мы не восстановим контроль над нашей территорией через 100 лет. Азербайджан не стал ждать так долго. А основательно готовился. Отдавая себе отчет, что широкомасштабная наступательная операция с большим количеством жертв - не вариант. На примере Второй Карабахской мы увидели, как это нужно делать в XXI веке", - написал Бочкала на своей странице в Facebook.

Роман заявил, что в его фильме - честная история о том, что происходит в Карабахе сейчас.

"В фильме военный журналист рассказывает о блестящей операции Азербайджанской армии и приводит параллели между карабахским конфликтом и конфликтами в других точках планеты, в том числе и сравнивает его с конфликтом в восточной части Украины, которая фактически оккупирована, где создан сепаратистский регион, находящийся под контролем незаконных вооруженных формирований", - отмечают азербайджанские СМИ.