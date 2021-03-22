"Стіни здачі не дають": Дмитро Разумков відреагував на погром Офісу Президента [ Редактировать ]
"Стіни здачі не дають", - так відреагував спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков на вандалізм під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка.
Свою оцінку інциденту Дмитро Разумков висловив у Брюсселі, під час візиту до Європарламенту.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Я завжди займав позицію, що демократія повинна бути демократією. Але це не означає, що можна робити все, що заманеться. Це неповага в першу чергу до себе чи до своєї держави. Ми ж не про людей зараз говоримо, а про інституції, а інституції треба поважати і точно не треба виміщувати свою незадоволеність тими чи іншими подіями на стінах. Стіни здачі не дають.
У Брюсселі голова Верховної Ради домовляється про співпрацю українського парламенту з Євроінституціями. За його словами, в ЄС готові допомогти технічно і матеріально, аби покращити роботу Верховної Ради. Меморандум про це Разумков підписав сьогодні з президентом Європарламенту Давідом Сассолі.
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